Bosnia Erzegovina-Italia U21 1-2: Okoli e Vignato firmano il terzo successo

L'Italia Under 21 ha battuto la Bosnia 2-1 (2-0) a Zenica in un incontro valido per le qualificazioni all' Europeo 2023 (gruppo F). Per gli azzurrini è la terza vittoria in tre incontri dopo quelle ottenute con Lussemburgo e Montenegro. Le reti sono state realizzate nel primo tempo da Okoli al 19' e da Vignato al 27', nella ripresa da Barisic al 35'.

Formazioni Bosnia-Italia Under 21

Bosnia (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Milojevic, Barisic, Nikic; Begic, Savic; Drjlo, Dasic, Kulasin; Masic. All. Starcevic

Italia (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Calafiori; Tonali (C), Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato. Allenatore: Nicolato

Arbitro: Peter Kjaesgaard DEN. Assistenti: Victor Skytte DEN - Jesper Dahl DEN. Quarto arbitro: Morten Krogh DEN

Dove vedere Bosnia-Italia Under 21 in tv

Bosnia-Italia Under21 sarà visibile in diretta su Rai Due. Per tutti gli utenti registrati, la partita che si disputerà al FF BH Football Training Centre di Zenica, in Bosnia, sarà disponibile anche in streaming su Rai Play oltre che sul sito de Il Messaggero