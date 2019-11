L'Italia di Mancini, anche se ha conquistato la promozione con 2 turni d’anticipo a Euro 2020 e il primato a punteggio pieno nel gruppo J, vuole insistere nella striscia positiva e continuare il percorso di crescita dopo il flop mondiale di 2 anni fa nel play off contro la Svezia. Il ct azzurro cerca il 10° successo per il record di vittorie consecutive e la sicurezza di essere testa di serie (bastano 2 punti).

LA DIRETTA

37' GOL! L'Italia raddoppia: Insigne segna il 2-0!

31' Bosnia vicinissima al pareggio: Emerson salva su Besic sugli sviluppi di un angolo

27' Angolo di Pjanic: la difesa dell'Italia respinge

25' Ammonito Bernardeschi che interrompe una ripartenza di Krunic

23' Dzeko spreca da ottima posizione e calcia alle stelle

21' GOL! Acerbi porta in vantaggio l'Italia! Assist al bacio di Barella per il difensore che dall'altezza del dischetto batte di destro Sehic

18' Sehic si supera su un colpo di testa di Bernardeschi: lo juventino brucia sul tempo Kolasinac sul cross di Acerbi

15' Kvrzic salva su Insigne: il giocatore della Bosnia si immola sul destro a botta sicura del napoletano

13' Sinistro di Dzeko dalla distanza, che non spaventa Donnarumma

12' Belotti in area controlla con il braccio: punizione per la Bosnia

9' Bicakcic colpisce di testa su corner di Pjanic, Donnarumma salva sopra la traversa e devia in angolo

3' Calcio d'angolo per l'Italia: il cross di Bernardeschi viene respinto da un difensore

1’ Fischio di inizio

LE FORMAZIONI:

BOSNIA (4-1-3-2): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Dzeko.

Ct: Prosinecki.

In panchina: Buric, Piric, Civic, Memisevic, Mihojevic, Duljevic, Saric, Hajradinović, Jajalo, Hajrovic, Hodzic, Hotic.

ITALIA (4-3-3): Donarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

Ct: Mancini.

In panchina: Sirigu, Gollini, Biraghi, Di Lorenzo, Izzo, Romagnoli, Castrovilli, Mandragora, Zaniolo, Chiesa, El Shaarawy, Immobile.

ARBITRO: Schärer (Svizzera).

Ultimo aggiornamento: 21:25

