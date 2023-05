Berlusconi, Galliani e Braida: a Monza si ricompone la dirigenza del grande Milan

Sta per ricomporsi a Monza la dirigenza del Milan Immortale. Mancava un solo pezzo, dopo Berlusconi e Galliani che hanno firmato la promozione del club brianzolo in A e la salvezza con cinque giornate di anticipo. E il pezzo è Ariedo Braida, il ds di quel Milan, che ha gestito in questi ultimi anni l'area tecnica della Cremonese. Imminente l'annuncio.