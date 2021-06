Colombia ko 2-1 con il Brasile ma Ospina eguaglia Valderrama

Quattordici lunghi anni di carriera in nazionale e un record importantissimo: nella sconfitta di stanotte contro il Brasile, David Ospina raggiunge le 111 presenze con la nazionale colombiana eguagliando lo storico Carlos Valderrama: «È un giorno speciale per me. Giocare 111 volte con la nazionale come uno dei nostri idoli è un orgoglio e una soddisfazione. Ho sempre dato e sempre darò il massimo per la nostra nazionale» le parole del portiere del Napoli.