Napoli, Bremer “copia” Koulibaly: «Un trucco per fermare Osimhen»

Intervistato dai microfoni di Dazn, il centrale difensivo del Torino Gleison Bremer ha parlato anche di due azzurri che ha affrontato in campionato e che ritroverà contro tra poche giornate. «Van Dijk secondo me è fortissimo. Ovviamente c'è anche Sergio Ramos, ma adesso sta soffrendo un po’ per un infortunio. Però Van Dijk è un top. Ha tutto: fisico, palleggio. È uno forte forte. In Italia c'è Koulibaly, Kalidou è forte» le parole del brasiliano granata.

Non solo difensori, però, perché in Serie A Bremer affronta settimanalmente attaccanti di alto livello. «Con Osimhen devi prendergli 3-4 metri perché a lui non piace ricevere la palla sul piede ma preferisce sempre attaccare lo spazio» ha svelato Bremer a Dazn «A Ibrahimovic, invece, devi stargli incollato perché non attacca molto la profondità. È meglio stargli attaccato e cercare di anticiparlo perché lui è grosso e devi saper usare bene il corpo».