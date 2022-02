Bremer, il Torino brucia tutti: contratto rinnovato fino al 2024

Era diventato uno dei nomi più caldi del mercato di gennaio e la prossima estate sarà uno dei pezzi pregiati del mercato. Il Torino, però, si difende e allunga il contratto di Bremer: «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024» si legge dal comunicato del club granata.

Il nome di Bremer era stato accostato anche al Napoli, Giuntoli ha da tempo segnato il nome del difensore brasiliano sulla lista degli obiettivi in caso di partenze importanti in difesa. Il calciatore, il cui valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro ad oggi, era in scadenza con il Torino nel 2023.