Ultimo aggiornamento: 14:26

La Lazio ringrazia Immobile e supera il Brescia in rimonta. Priva di Luis Alberto e Leiva la squadra di Inzaghi non è brillante come al solito, ma ha confermato di essere formazione che crede nelle sue possibilità e la fa fino all'ultimo minuto, anche a Brescia la rete decisiva di Immobile arriva in pieno recupero. In vantaggio il Brescia con Balotelli, la squadra di Corini subisce sul finire del tempo il pari su rigore di Immobile e perde Cistana, espulso per doppio giallo. Nella ripresa il Brescia si difende con ordine ma capitola nel recupero. Per la Lazio è la nona vittoria consecutiva.A breve il servizio completo