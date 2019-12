Ultimo aggiornamento: 15:09

Brescia e Lecce danno il via alla 16esima giornata di serie A con la sfida delle ore 15. Boccata di ossigeno per i lombardi, che in attesa di recuperare la sfida col Sassuolo nello scorso turno hanno sbancato il campo di una diretta concorrente per la salvezza, la SPAL, grazie al gol di Mario Balotelli; i salentini dal canto loro, al momento 5 lunghezze più vanti rispetto ai bresciani, hanno necessità di punti per mantenere a distanza di sicurezza la zona più pericolosa della graduatoria.Il Brescia ha il peggior attacco di tutta la serie A per quanto concerne le gare giocate in casa, insieme a Udinese e Sampdoria: solo 5 le reti segnate di fronte ai propri tifosi. I salentini hanno conquistato in trasferta 11 dei 15 punti che al momento contano in classifica, grazie a 3 vittorie - a Torino contro i granata, a Ferrara e a Firenze - 2 pareggi e 3 sconfitte.Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Balotelli. All. CoriniGabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Lapadula. All. Liverani