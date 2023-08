Bufera su Paulo Roberto Falcão: prima l'accusa di molestie e poi le dimissioni dal Santos

Paulo Roberto Falcão dice addio al Santos e lascia la carica di coordinatore dell’area tecnica mentre sta per decollare la trattativa per portare a Roma e Marcos Leonardo. In realtà l’annuncio della separazione non ha nulla a che fare con il possibile nuovo acquisto giallorosso, Falcao si è dimesso per via del rapporto logoro con la piazza brasiliana e le tantissime critiche ricevute negli ultimi tempi: «Per rispetto dei tifosi del Santos Futebol Clube, a causa delle recenti proteste contro le prestazioni della squadra in campo, ho deciso di lasciare in questa data l'incarico di coordinatore sportivo. Il mio sentimento, in primo luogo, è quello di difendere l'immagine dell'istituzione. Per quanto riguarda l'accusa fatta questo venerdì, che ho scoperto con sorpresa dai media, affermo che i fatti non sono mai avvenuti», ha scritto sul comunicato. Il momento che sta vivendo il Santos è critico, sia a livello sportivo sia a economico, le ultime cessioni di Angelo Gabriel, Deivid Washington e a breve quella di Marcos Leonardo hanno fatto infuriare i tifosi che non stanno facendo sconti a presidente e dirigenza. Ci sono poi delle accuse di molestie sessuali extra calcio che riguardano il Divino, ma quelle sono state respinte con forza.

Falcao, inoltre, tre giorni fa era stato molto duro con la Roma lasciando intendere che non ci sarebbero stati margini di trattativa se l'offerta per l'attaccante non si sarebbe alzata: «Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma che ha parlato con il presidente, io non mi sono messo in gioco, non lo faccio mai.

Ho parlato con il presidente e l'offerta della Roma, oltre alle condizioni, era bassa. Non c'è modo di chiudere l'affare». I giallorossi hanno recepito il messaggio e ha rilanciato a 11 milioni più 7 di bonus, di cui un paio facili da conseguire.