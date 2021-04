Che Gigi Buffon fosse uno dei migliori portieri al mondo, è risaputo: ma la notizia di fondare un'Academy tutta sua dove coltivare e formare i futuri portieri, è senz'altro una novità. Lo storico portiere della Juve, infatti, non ha ancora deciso se continuerà a giocare, tra un contratto in scadenza con la Juventus e la prospettiva di una nuova avventura lontano da Torino, ma intanto Gigi Buffon guarda al futuro.

Costruzione dal basso.

Buffon edition 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/vGyu4mnm9d — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) April 8, 2021

L'Academy

Nasce infatti la «Buffon Academy», percorso di alta specializzazione per ragazzi e ragazze che sognano di diventare grandi portieri. «Una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere - spiega Buffon - Speriamo di dare il kick off a giugno, ma la partenza è subordinata all'emergenza Covid». Il Camp toccherà le località di Marina di Pietrasanta, Lignano Sabbiadoro, Andalo e Sestola.

