Il Borussia Dortmund di Favre si aggiudica il derby della Ruhr in un Signal Iduna Park deserto travolgendo 4-0 lo Schalke 04. A segno Haaland, prima rete post stop coronavirus, doppietta di Guerreiro e rete di Hazard. Protocollo anti Covid-19 rispettato alla perfezione: nessun abbraccio, né stretta di mano, allenatori in mascherina e nessun tifoso all'esterno dello stadio. La squadra di Favre continua a tallonare il Bayern Monaco (impegnato contro l'Union Berlino) e si avvicina a una sola lunghezza di distanza. A fine partite bella esultanza dei giocatori del Dortmund che sono andati a festeggiare il successo sotto la curva vuota. Un omaggio virtuale ai propri tifosi che hanno potuto guardare questa vittoria da casa. Per quanto riguarda le altre gare giocate, da registrare la frenata del Lipsia, terza in classifica, in casa 1-1 con il Friburgo, il colpo del Wolfsburg sul campo dell'Augsburg per 2-1, l'Hertha che vince 3-0 in casa dell'Hoffenheim, e infine lo 0-0 tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn.



LEGGI ANCHE --> LEGGI ANCHE --> Bundelisga, è del talento Haaland il primo gol post covid

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per rispettare il protocollo sui distanziamenti tra calciatori in panchina, ilricorre ad un escamotage per superare il dislivello di 3 metri esistente tra la panchina e la tribuna, dove dovranno sedersi le riserve per mantenere, appunto, quel distanziamento che in pancuina non è possibile.LEGGI ANCHE --> Protocolli rigidi, niente abbracci, la Germania riparte col calcio: piccoli passi verso la normalità Per accedere al campo, dunque, servirà un collegamento volante, per on constringere i calciatori a fare giri assurdi nella struttura dello stadio per potewr accedere al campo. Pertanto, il club si è fatto prestare una scala mobile dall'azienda che gestisce l'aeroporto, le "classiche" scalette di accesso agli aerei. Posizionata ad altezza della tribguna, consentirà ai calciatori di scendere subito in campo per eventuali chiamate da parte della panchina in caso di sostituzioni.