Bundesliga, accade di tutto. Il Borussia Dortmund si getta via, il Bayern Monaco è campione

Psicodramma assoluto per il Borussia Dortmund, che pareggia 2-2 col Mainz, sbagliando anche un rigore con Haller, arriva a pari punti con il Bayern Monaco - a quota 71 - che a sua volta segna al minuto 89 contro il Colonia e conquista la Bundesliga. In sostanza, in Germania successo davvero di tutto. Alla fine a fare festa sono stati i bavaresi , che vincono così il loro 11° titolo consecutivo. Lo fa sul campo del Colonia (1-2) con il gol all’ultimo secondo di Musiala, che aveva 10 anni nel 2013, quando cioè il Borussia Dortmund vinse l'ultima Bundesliga prima dell'inizio della dittatura bavarese, che stava per concludersi proprio oggi. Invece, non è accaduto nulla di tutto quanto.

Come detto, il Borussia Dortmund si getta via contro il Mainz, che nell'ultimo mese di campionato aveva perso quattro partite su quattro (13 gol subiti) e che non aveva pretese di classifica.

Il Bayern, dunque, termina in testa a quota 71 punti, gli stessi del Dortmund che però paga una differenza reti peggiore. La squadra di Thomas Tuchel chiude a +54 (92 gol fatti e 38 subiti); quella di Edin Terzic a +39 (83 gol fatti e 44 subiti). È un giorno da dimenticare per Haller, centravanti del Borussia Dortmund, che pochi giorni aveva firmato la doppietta nel 3-0 contro l'Augusta, decisiva per il sorpasso. Invece, col Mainz ha fallito il rigore in una gara poi stregata.