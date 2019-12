Il Borussia Moenchengladbach si aggiudica il posticipo della 13^ giornata della Bundesliga e torna in vetta alla classifica. Sul terreno del Borussia Park di Moenchengladbach, la sfida contro il Friburgo si chiude 4-2 per la squadra allenata da Marco Rose che sale così a 28 punti in classifica e scavalca nuovamente il Lipsia, ieri vittorioso. Thuram apre le marcature dopo 3', Schmid pareggia per gli ospiti poco dopo (6') ed Embolo al 1' della ripresa porta di nuovo avanti i suoi, che calano il tris al 6' con Herrmann. Holer al 13' riavvicina il Friburgo al 13', chiude i conti Embolo al 26' per il definitivo 4-2 che restituisce il primato al Borussia Moenchengladbach.



Nella Liga spagnola, un gol di Diego Carlos al 18' del secondo tempo regala la vittoria al Siviglia sul Leganes nel posticipo della 15^ giornata. La squadra andalusa allenata da Julen Lopetegui e guidata dall'ex direttore sportivo della Roma Monchi, si è riavvicinata alla vetta della classifica - che ora dista una sola lunghezza - occupata momentaneamente dal Real Madrid con 31 punti. I Blancos hanno una partita in meno, mentre il Barcellona (28 punti) di partite in meno ne ha addirittura due, dal momento che - oltre a recuperare il Clasico il 18 dicembre - giocherà stasera nel Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid.