Un tranquillo sabato di Bundesliga si è trasformato nella giornata della vergogna per il calcio tedesco. Che è andata in scena durante la sfida fra l'Hoffenheim e il Bayern Monaco, la squadra punta a conquistare l'ennesimo titolo in campionato. Lo striscione offensivo esposto al 21' del secondo tempo da parte di alcuni tifosi bavaresi nei confronti di Dietmar Hopp, patron della squadra di casa, è stato condannato duramente dalla dirigenza del club più titolato di Germania. Le scene della sospensione della doppia sospensione della partita, dei giocatori del Bayern sotto la curva a convincere i propri tifosi, hanno fatto il giro del mondo e non ha certo portato dei vantaggi a un club che fa della correttezza sportiva, della rettitudine morale e finanziaria i capisaldi della propria politica. «Tutti noi dell'Fc Bayern siamo ancora sbalorditi dagli incidenti di ieri a Hoffenheim. Ci vergogniamo del comportamento assunto da alcuni cosiddetti 'tifosì sistemati nell'angolo riservato al Bayern nel corso della partita. Dietmar Hopp è stato insultato da alcuni con uno striscione. È stato diffamato da gente anonima, da persone che hanno dimostrato di essere dei codardi. Quanti accaduto ieri è uno dei punti più bassi. Vorrei scusarmi ancora una volta con Dietmar Hopp a nome di tutto il Bayern», ha dichiarato Herbert Heiner, presidente del Consiglio di sorveglianza del Bayern. Che poi ha aggiunto: «Abbiamo appena festeggiato il 120/o compleanno, i nostri 120 anni di storia sono stati caratterizzati da valori come responsabilità, tolleranza e rispetto. Continueremo a sostenere questi valori e non permettiamo ad alcuno di danneggiare il nostro club. Nemmeno a persone che non si occupano di calcio e del Bayern, ma della propria autoespressione su un palcoscenico che gli appartiene.

«E' giunto il momento di agire con decisione ora. Razzismo, discriminazione, insulti di qualsiasi tipo - e non importa contro chi - devono finire. Questa è anche l'opinione della stragrande maggioranza dei tifosi del Bayern Monaco, che viene peraltro espressa su tutte le piattaforme online, sui social media e in numerose mail che ci sono pervenute - ha sottolineato -. Il calcio è contro l'odio, contro l'intolleranza, contro la diffamazione. Le immagini dei giocatori dell'Hoffenheim e della nostra squadra, quando sono tornati in campo dopo la seconda interruzione e si sono scambiati il pallone in una strana melina, è stato un segnale forte. Il calcio deve unire e non dividere, la solidarietà è il segnale giusto contro l'ostilità. Nei prossimi giorni ci incontreremo ed esamineremo tutte le opzioni per impedire che una campagna così indegna si ripeta. Useremo anche tutti i mezzi a nostra disposizione per agire in modo coerente contro coloro che hanno screditato il Bayern e tutto il calcio tedesco, calpestando i nostri valori. Ci è già chiaro oggi che non si può andare avanti così».

Ultimo aggiornamento: 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA