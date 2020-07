La prossima stagione della Bundesliga inizierà l'11 o il 18 settembre, anche se le squadre che giocano in Europa potranno iniziare la loro stagione un pò più tardi, secondo il presidente della Lega calcio tedesca (DFL), Christian Seifert. Il presidente ha dichiarato in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano «Die Welt» che esiste anche la possibilità che i fan possano accedere agli stadi di calcio. Seifert ha detto che l'11 o il 18 settembre sono «certamente» le date di inizio previste, ma che sono ancora in trattative con la Federazione calcistica tedesca (DFB) perché normalmente il primo turno della Coppa precede l'inizio della Bundesliga.



Per quanto riguarda le cinque squadre tedesche ancora presenti nelle competizioni europee (Champions League ed Europa League, la cui celebrazione è prevista rispettivamente in Portogallo fino al 23 agosto e in Germania fino al 21 agosto), Seifert ha affermato che queste potrebbero vedere ritardata la loro partenza in campionato. «In questi tempi è necessaria una certa flessibilità», ha aggiunto, aggiungendo che «in tempi eccezionali, ciò può portare a decisioni eccezionalmente insolite». Seifert ha anche aggiunto che l'obiettivo rimane quello di consentire ad alcuni fan di rientrare negli stadi, anche se gli incontri di massa sono ancora vietati in Germania fino al 31 ottobre, a meno che non ci sia un rigoroso concetto di igiene e monitoraggio di tutti gli spettatori. «Pertanto, è compito del DFL sviluppare un quadro per quello che potrebbe essere un concetto generale di igiene», ha affermato. In questo senso, ha spiegato che non può esserci una soluzione per tutti perché «uno stadio può essere situato in una regione con più o meno nuove infezioni e (in cui) le mascherine sono obbligatorie, e un'altra in cui non lo sono». Ultimo aggiornamento: 15:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA