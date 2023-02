Bundesliga, è il «cilentano» Pellegrino Matarazzo il nuovo allenatore dell'Hoffenheim

Pellegrino Matarazzo è il nuovo allenatore dell'Hoffenheim, club di Bundesliga, che attualmente occupa la 14esima posizione, a tre sole lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione. L'arrivo di Matarazzo sulla panchina del nuovo club, al posto di Andrè Breitenreiter, esonerato dopo la sconfitta per 5-2 in casa del Bochum, è stato salutato con entusiasmo anche nel Cilento.

Pellegrino Matarazzo ha, infatti, origini cilentane. La madre, Gemma Margarucci, è originaria di Agnone, frazione di Montecorice, mentre il papà è originario di Ospedaletto d’Alpinolo, in Irpinia. Lui, nato a Wayne, nel New Jersey, si è laureato in matematica alla Columbia University di New York e, una volta terminati gli studi, si è trasferito in Germania, dove ha intrapreso la carriera di allenatore.

Pellegrino Matarazzo ritorna, dunque, nella squadra che l'ha già visto protagonista in passato dapprima nel settore giovanile e poi come vice di Julian Nagelsmann, attuale allenatore del Bayern Monaco. Prima di questa nuova avventura, ha allenato anche lo Stoccarda, riportandolo due anni fa nella massima serie.

«Siamo felici per lui, speriamo che torni presto anche a trovarci» hanno commentato i parenti che vivono nel piccolo borgo marinaro del comune di Montecorice, dove proprio due anni fa Pellegrino Matarazzo ha trascorso in estate qualche giorno in vacanza.