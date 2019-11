Lipsia sull'ottovolante in Bundesliga. La squadra targata Red Bull ne ha fatti 8 al Magonza nella sfida valida per la decima giornata di campionato. La parte del leone l'ha fatta Timo Werner, autore di una tripletta. Ma la pioggia di reti non si è limitata all'ex Germania Est, perché fra i risultati di oggi spicca anche il clamoroso 5-1 che l'Eintracht Francoforte ha inflitto al Bayern del suo ex allenatore Nico Kovac, ora a rischio (in Baviera circola il nome di Josè Mourinho). Ai rossi di Monaco non è bastata la rete del solito Lewandowski, perché ha dovuto incassare la 'manità frutto delle prodezze di Kostic, Sow, Abraham, Hinteregger e Paciencia. In testa alla classifica continua ad essere il Borussia Moenchengladbach che giovedì in Europa se la vedrà con la Roma e oggi ha vinto per 2-1 sul campo del Bayer Leverkusen, con gol di Wendt e Thuram. 3-0 dell'altro Borussia, quello di Dortmund rivale dell'Inter in Champions, a spese del Wolfsburg. A preoccupare i gialloneri, sempre secondi a -3 dal Moenchengladbach, è l'infortunio a una caviglia occorso a Reus, che ora è in dubbio per la sfida contro i nerazzurri di Conte. Ultimo aggiornamento: 20:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA