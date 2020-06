Ancora Schick, che sta sfruttando al meglio l'infortunio di Poulsen. Poi Werner e anche Dani Olmo, al primo centro in campionato con la maglia del Lipsia. La squadra di Nagelsmann gioca bene, si diverte, e vince a Colonia 4-2 ritrovando il terzo posto in classifica alle spalle del Borussia Dortmund. L'hanno decisa i migliori. Con il supporto di Sabitzer, uno che da quando la Bundesliga è tornata in campo, non ha sbagliato una partita. Il Colonia ha cercato di fare la sua parte, passando anche in vantaggio con Cordoba, ma già alla fine del primo tempo il Lipsia l'ha ribaltata grazie all'attaccante ex Roma - all'ottavo gol in campionato - e alla rete di Nkunku. A inizio ripresa Timo Werner (sono 25, per lui, in campionato) ha definitivamente affondato il colpo. Freddissimo davanti a Horn l'attaccante tedesco che si conferma una punta di primissimo livello. Dani Olmo poi ha messo le cose al sicuro per gli ospiti con un bella botta dal limite dell'area, dopo che Modeste aveva riaperto la partita con un bolide dalla distanza. La squadra di Nagelasmann quindi si riprende il terzo posto scavalcano Leverkusen e 'Gladbach. Giornata storta per il Colonia, che comunque non preclude il suo percorso verso la salvezza. Ultimo aggiornamento: 23:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA