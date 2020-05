Colpo dell’Augusta, nella prima gara di oggi della Bundesliga, che sbanca 3-0 il campo dello Schalke 04. Ripresa del campionato amara per la squadra della Ruhr, che colleziona la seconda sconfitta consecutiva. Pesantissima quella di oggi, perché gli uomini di Wagner avevano la possibilità di superare il Wolfsburg in classifica e rientrare nella zona Europa League. Invece è l’Augusta a centrare il classico colpo salvezza, conquistando tre punti pesantissimi nella lotta per non retrocedere. Cinica e compatta la squadra ospite, che riesce a portarsi avanti al 6’ grazie alla punizione di Lowen. Lo Schalke, incassato il colpo, prova a reagire e va vicinissimo al pareggio con Matondo prima della mezz’ora. Nonostante il predominio netto dei padroni di casa, però le occasioni latitano. E nella ripresa l’Augusta riesce a raddoppiare con Sarenren-Bazee, abile a raccogliere una respinta corta ed a battere l’incolpevole Schubert. Nel recupero è invece freddissimo Cordova a chiudere il match. Adesso in campo il Lipsia che ha la possibilità, battendo il Mainz, di portarsi di nuovo al terzo posto in classifica.



Nell'altra gara, troppo ghiotta l’occasione per non essere sfruttata. Il Lipsia in un colpo solo supera Monchengladbach e Leverkusen e si riporta al terzo posto in classifica. Tutto troppo semplice per gli uomini di Nagelsmann sul campo del Mainz: 0-5 il finale con tripletta di Werner e gol di Poulsen e Sabitzer. In totale, il computo, tra andata e ritorno, è di 13-0 per il Lipsia. Sul campo il divario tecnico, atletico e tattico s’è visto dal primo minuto. Gli ospiti con personalità hanno preso subito il largo. Werner servito da Laimer dopo uno spunto sulla destra di quest’ultimo ha spaccato la partita. E nel primo tempo il colpo di testa di Poulsen prima, dimenticato dalla difesa di casa, e il destro di Sabitzer poi, hanno fatto il resto. Werner però non si è voluto fermare e nella ripresa ha sfruttato un assist di Kampl per il 4-0, ed ha definitivamente chiuso il conto con un beffardo pallonetto mancino che ha battuto Müller per la quinta volta. Per la punta è la terza tripletta in carriera in Bundesliga e la seconda in stagione. Con chi ha fatto gli altri tre gol in 90’? Sempre col Mainz, ovvio.

