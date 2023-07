Calciomercato, il Manchester United si sfila per Hojlund: 70 milioni sono troppi

Sembra essersi definitivamente chiusa la porta Manchester United per Rasmus Hojlund. L'attaccante, che avrebbe voluto vestire la casacca dei Red Devils, ha un prezzo troppo alto anche per le casse degli Inglesi.

La dirigenza della Dea, infatti, chiede ben 70 milioni per far partire il suo gioello, cifra che il Manchester United, dopo aver comprato Onana e Mason Mount per più di 100 milioni di sterline, non può permettersi di spendere.

Su quali nomi potrrebbe virare lo United? In cima alla liste dei desideri di Ten Hag c'è Harry Kane, che però è seguito anche dal Bayern Monaco; è quindi più probabile che si viri su altri tipi di profilo come ad esempio Kolo Mauni, 24enne del Eintracht Francofrote