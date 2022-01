Finisce 1-1 Cagliari-Fiorentina, anticipo domenicale della 23esima giornata di Serie A, in un match pieno di emozioni con due rigori sbagliati (Radunovic respinge quello di Biraghi nel primo tempo, Terracciano para su Joao Pedro nella ripresa) e Odriozola espulso per proteste. A segnare Joao Pedro, di testa, al 47' e Sottil che porta la Fiorentina, già in 10, al pareggio al 75'.

Sottil contestato reagisce così dopo il gol