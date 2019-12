«Gigi Riva a partire dal prossimo 18 dicembre sarà il presidente onorario del Cagliari». Lo annuncia a Milano il proprietario rossoblù, Tommaso Giulini, durante l'anteprima dello speciale «Sky Buffa racconta Gigi Riva», in onda da stasera su Sky Sport Uno. Commosso il figlio di Riva, Nicola. Nel 2020 il club sardo festeggerà il centenario e i cinquant'anni dallo storico scudetto del 1970.Gigi Riva, 75 anni, che nel corso della carriera ha rifiutato le super offerte dei grandi club del Nord, a partire da quella della Juve, è stato uno dei più forti attaccanti di sempre del calcio. Bandiera della Nazionale, con la quale vinse l'Europeo del 1968 e arrivò secondo nel Mondiale del 1970 in Messico, è ancora oggi il miglior cannoniere azzurro con 35 gol in 42 partite. Gianni Brera lo soprannominò "Rombo di Tuono".