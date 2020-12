Il calcio d'inizio di Cagliari-Inter è stato posticipato alle 12.45. Inizialmente previsto alle 12.30, il fischio d'inizio è stato spostato di 15 minuti per problemi tecnici alla regia della Lega Serie A. La partita viene trasmessa in Italia da Dazn, che però non è responsabile della situazione. Alle 12.45 le squadre sono scese in campo dando il via alla partita.

🚨 | ANNUNCIO Il calcio d'inizio di #CagliariInter è posticipato alle 12:45 a causa di problemi tecnici della regia — Inter (@Inter) December 13, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:01

