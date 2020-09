Ultimo aggiornamento: 17:57

Cagliari-Lazio. Sarà il confronto numero 78 tra le due squadre: precedenti nettamente a favore della Lazio che ha vinto 40 volte e pareggiato 16. Sono 21 invece le vittorie della squadra isolana. Gli ultimi 5 precedenti hanno visto i biancocelesti uscire vincitori per quattro volte. L'ultimo pareggio risale all'11 marzo del 2018 (2-2).E' tutto pronto alla Sardegna Arena per il debutto della Lazio. Si giocherà davanti a 1.000 spettatori: saranno gli invitati della società di Giulini dopo l'ok, arrivato nella notte, da parte del presidente Solinas. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport.Cragno; Faragò, Klavan, WalukiewiIcz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco. A disp. Aresti, Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Godin, Caligara, Tramoni, Oliva, Zappa, Pavoletti, Despodov.Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi. A disp. Reina, Alia, Armini, Parolo, D. Anderson, Kiyine, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Caicedo, Adekanye.Massa di Imperia.