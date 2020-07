Quart'ultima giornata di campionato per il Cagliari, che si prepara alla trasferta di Roma con la Lazio senza grandi obiettivi di classifica. Sogno Europa League archiviato da qualche giornata, i ragazzi di Walter Zenga sono a caccia di stimoli nuovi per dare un senso a questo finale di stagione: obiettivo nono posto. Per l'ex "uomo ragno" , invece, in palio c'è la conferma alla guida del club sardo. Discorso, quello della conferma, da evitare in pubblico...



Nel corso della conferenza stampa della vigilia si è partiti inevitabilmente dalla gara con la Lazio e dalla indigesta sconfitta dell'andata. "Ho visto la partita in diretta - dichiara Zenga dalla sala stampa di Asseminello - Quella gara è stata una delle poche di serie A con i supplementari, una nuova regola. Non c'è bisogno di ricordare ai ragazzi come è andata a finire, il ricordo c'è sempre. La testa deve essere alla sfida di domani. La Lazio recupera tanti giocatori e fino al lockdown era insieme all'Atalanta la squadra che giocava meglio. Posso solo fare i complimenti a Simone Inzaghi, anche nella gara con la Juventus i biancocelesti sono rimasti in partita fino alla fine: il palo di Immobile poteva cambiare il match. Grande rispetto per la Lazio e attenzione ai particolari".



Periodo difficile da gestire con tanti infortuni e pochi giorni per recuperare: "In questa fase del campionato a parte Milan, Sassuolo e in parte Atalanta, tutte le squadre sono stanche e hanno delle problematiche da gestire. Ognuno di noi ha il suo calendario, ma è un problema che riguarda tutte le squadre. Ci sono quattro sfide, ancora interessanti, che possono dare a ognuno di noi la consapevolezza di aver fatto grandi sacrifici ripagati e la possibilità di finire in bellezza. Bisogna avere il giusto atteggiamento. Dire squadra "timida" o usare aggettivi simili in questo periodo non ha senso. Con il Sassuolo c'è stato solo rispetto. L'obiettivo era di bloccare le loro fonti di gioco e impedire che arrivassero in area. Le energie risparmiate nel primo tempo ci hanno permesso di reggere tutta la gara. Queste sono domande da fare in condizioni normali, quando giochi una volta a settimana".



Sulla possibile formazione: "Recuperare un centrocampista come Ionita per noi in questo momento è fondamentale, anche se devo fare i complimenti a Ladinetti che ha fatto un buon esordio. Ionita può ricoprire diversi ruoli, è fresco, quindi è un vantaggio. Pereiro? Ha fatto l'esterno di sinistra contro il Barcellona, seconda punta contro il Tottenham e nel campionato olandese. Quindi credo che possa giocare in entrambi i ruoli. Nandez e Rog? Potranno rifiatare dal tre agosto. Per Pavoletti bisogna stare attenti, il fatto che voglia giocare un minuto a Milano nell'ultima giornata gli fa onore. Però ha avuto due operazioni al crociato e quindi bisogna fare grande attenzione. Abbiamo fatto i salti mortali per fare le formazioni, ma ce la siamo sempre cavata"

I toni si scaldano quando si parla di Cigarini, non convocato nelle ultime partite nonostante la piena disponibilità e, come anticipato, del rinnovo: "Cigarini? Non mi chiedete più di Cigarini, chiedetelo alla società. Ogni volta che io ho parlato con Cigarini era presente la società, il ds Carli. Secondo voi io con la penuria di centrocampisti che ho sono così autolesionista da non convocare un calciatore? Quanto alla prossima stagione, sono concentrato sul presente, sulla partita. Io ho la coscienza a posto, è un periodo difficile di gestione per ogni allenatore. La società fare le sue valutazioni".



Probabile formazione (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro.

Ultimo aggiornamento: 19:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA