Arriva anche il secondo esonero in Serie A: dopo quello di Di Francesco, sollevato ufficialmente dalla panchina dell'Hellas Verona in tarda mattinata, arriva anche quello di Leonardo Semplici del Cagliari, anche lui reo secondo la dirigenza sarda di aver deluso le aspettative tecniche in questo inizio di stagione. La squadra dei quattro mori non è riuscita a fare meglio di un solo punto in classifica nelle prime tre uscite, pareggiando alla prima giornata contro lo Spezia (2-2, rimontando peraltro da due reti di svantaggio) e perdendo successivamente prima contro Milan e poi contro il Genoa la scorsa domenica.

Per il dopo Semplici non c'è ancora chiarezza sul nome del successore, ma i nomi in pole position sarebbero quello di Diego Lopez - che il Cagliari lo ha già allenato nella stagione 2013-2014 - e quello di Walter Mazzarri, fermo da un anno dopo la ultima esperienza poco positiva a Torino.