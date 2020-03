"La fatal Roma", dopo la sconfitta per 4 a 3 con i giallorossi il Cagliari ha deciso di esonerare Rolando Maran. Nonostante gli attestati di stima del presidente Giulini che in una recente intervista aveva ribadito la stima nei confronti dell'allenatore trentino la settima sconfitta in undici partite ha portato a un brusco cambio di direzione. Il Cagliari non vince dal 2 dicembre scorso, la vittoria in rimonta per 4 a 3 sulla Sampdoria di Claudio Ranieri: era la quattordicesima giornata di serie A. Da allora solo 4 pareggi per i sardi che hanno trasformato la squadra rivelazione del campionato in ultima della classe, se si tenesse conto dei punti conquistati nelle ultime 11 giornate: dietro anche a Spal e Brescia. Nell'anno del centenario i pesanti investimenti con gli ingaggi dell'uruguaiano Nahitan Nandez, il più costoso della storia del club, Marko Rog e Radja Nainggolan, avevano inizialmente portato i frutti sperati: il Cagliari era quarto. Ma dopo la sconfitta nei minuti di recupero nella partita contro la Lazio dello scorso 16 dicembre il giocattolo perfetto costruito da Maran pare essersi rotto. La partita con la Roma la sintesi di una squadra in difficoltà, dotata di notevoli individualità ma priva di un gioco corale e fragile in difesa. Nell'immediato post partita trapelava serenità nello spogliatoio sardo, anche a detta di uno dei leader, Radja Nainggolan appunto, che ha ribadito la sua stima nei confronti dell'allenatore trentino. Tuttavia dopo una notte di riflessione Tommaso Giulini ha cambiato idea. Per raccogliere l'eredità di Rolando Maran il primo della "rosa" di possibili candidati a essere contattato è stato Andrea Stramaccioni anche se nelle ultime ore pare crescere la soluzione interna, con l'allenatore della Primavera dei sardi Max Canzi pronto al salto. Per Maran dunque è ancora una volta la Roma a scrivere il suo destino: il 4 a 1 del 28 aprile 2018 portà il Chievo a esonerare l'ex Catania. Allora bastò un solo mese senza vittorie, adesso sono tre. Troppi per il presidente Giulini. Ultimo aggiornamento: 20:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA