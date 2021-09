Cagliari, Mazzarri non fa drammi: «Solidi contro i migliori della A»

«Affrontavamo la migliore squadra del campionato, il Napoli è in uno stato di forma pazzesco e l’ha dimostrato». Walter Mazzarri non fa drammi dopo il ko del Maradona e difende i suoi: «Se pensiamo a questo, il Cagliari ha fatto una grande partita difensiva: non abbiamo concesso nulla a una macchina da guerra che di solito crea molte più palle gol».

LEGGI ANCHE Insigne, la 10 di Diego non si tocca: «Seguiamo Spalletti, ci ha tirato su»

«Peccato per la marcatura sbagliata su Osimhen, avremmo potuto finire 0-0 all’intervallo» il rammarico di Mazzarri a Dazn. «C’è stata ingenuità anche sul rigore: abbiamo fatto una bella partita, solida come contro la Lazio ma ci è mancata la capacità di ripartire quando c’era l’occasione. Siamo sulla buona squadra, se aggiustiamo alcune cose ce la possiamo giocare nelle prossime partite che giocheremo. Questa squadra ha un allenatore nuovo che ha fatto più partite che allenamenti fin qui, la sosta ci darà una mano».