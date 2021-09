Cagliari, Mazzarri torna a Napoli: «Mettiamogli il bastone tra le ruote»

Tornare a Napoli per cercare la prima vittoria della sua gestione. Questa la missione del Cagliari e si Mazzarri: «Ho visto cose buone con la Lazio e meno buone con l’Empoli. A Napoli mi aspetto il massimo» ha detto il toscano in conferenza. «Non penso troppo a loro: sono stati lì quattro anni bellissimi ma oggi penso al Cagliari. Il Napoli è fortissimo e noi vogliamo mettergli il bastone tra le ruote».

«Dobbiamo essere lucidi in campo, sono curioso di capire cosa faremo alla terza partita in una settimana» ha continuato Mazzarri. «La formazione? Non voglio dare vantaggi all’avversario, la vedrete domani. Spero che la squadra abbia capito gli errori commessi».