La sfida tra Cagliari e Milan apre la 19esima giornata di Serie A, ultima del girone di andata. I sardi, 29 punti in classifica, vengono dalla scoppola subita allo Juventus stadium in occasione della ripresa del campionato dopo la pausa natalizia, 4-0 per i bianconeri il finale; male anche il Milan, che in graduatoria è a -7 rispetto ai padroni di casa, nella prima uscita ufficiale del 2020: 0-0 in casa con la Sampdoria al termine di un match che i rossoneri hanno anche rischiato di perdere.

Sono 4 le partite consecutive senza vittorie per il Cagliari in Serie A, 3 delle quali però giocate in trasferta: prima il pareggio di Sassuolo dell'8 dicembre, poi le 3 sconfitte consecutive in casa con la Lazio, a Udine e infine a Torino contro la Juventus. Milan a secco di gol da 314 minuti: l'ultimo rossonero ad andare in rete è Jack Bonaventura al 1' del secondo tempo di Bologna - Milan, 16esima giornata.

Le probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Pioli

