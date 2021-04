Live Cagliari-Parma 0-0 Chi perde è con un piede in serie B

Delicato match-salvezza alla Sardegna Arena tra Cagliari e Parma. Chi perde ha più di un piede in serie B. La squadra di Semplici ha perso quattro partite di fila, l’ultima sul campo dell’Inter per 1-0 con la rete di Darmian. La formazione di D’Aversa è uscita sconfitta 3-1 nel match contro il Milan che si è giocato al Tardini con i gialloblù che però non hanno demeritato. La formazione isolana è al momento in 18esima piazza con 22 punti, per i ducali due lunghezze in meno e penultimo posto in classifica.

LA PARTITA IN DIRETTA

Il Cagliari è ancora senza il portiere titolare Cragno fermato dal Covid, tra i pali c'è Vicario. Nella difesa a tre c'è Carboni con Rugani e Godin. Semplici sceglie ancora Pavoletti come prima punta accanto all'inamovibile Joao Pedro.

Pacchetto offensivo leggero, invece, per D'Aversa. Unica punta pura è Cornelius, con lui agiranno Man e Kucka. Osorio e Bani è infine la coppia di centrali difensivi.