L'avventura del Cagliari in questo nuovo campionato di Serie A non inizia bene, a differenza di quella di Thiago Motta, il neo allenatore dello Spezia. Questo per lo meno fino a quando non sale in cattedra il capitano dei rossoblu, Joao Pedro che, con una doppietta, riequilibra il match dell'Unipol Domus. Nel primo tempo, al settimo minuto, ci pensa Gyasi a portare i liguri in vantaggio, poi è Simone Bastoni a raddoppiare a inizio ripresa. Passano quattro minuti ed è il brasiliano ad accorciare le distanze, altri quattro gli servono per decretare il definitivo 2-2 su rigore.