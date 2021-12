Poker dell'Udinese a Cagliari e adesso Mazzarri è in bilico

Cagliari choc, Udinese show: la squadra di Gabriele Cioffi batte per quattro a zero i sardi e inguaia Walter Mazzarri. Di Makengo e Deulofeu le reti nel primo tempo, nella ripresa a segno Molina e ancora lo spagnolo Deulofeu per il 4 a 0 finale.

Pochi proclami alla vigilia, Mazzarri e il suo Cagliari hanno scelto un approccio soft per una gara, l'ultima del girone di ritorno, dal peso enorme in chiave salvezza. Sardi ancora "a galla" con la salvezza distante appena due punti ma senza vittorie da nove turni: da allora cinque sconfitte e quattro pareggi. Udinese invece in ripresa grazie alle "medicine" di Gabriele Cioffi che dopo il buon pari con il Milan ha raccolto la prima vittoria in Coppa Italia, il netto 4 a 0 inflitto al Crotone. Rossoblù a sorpresa con Leonardo Pavoletti in campo al posto di Keità Balde, una novità anche per Cioffi che recupera Samir e lo schiera al posto di Perez. Inizio da incubo per il Cagliari, con l'errore da copione horror di Diego Godin che dopo appena quattro minuti ha dato il via per l'azione del vantaggio dell'Udinese: sull'errato disimpegno dell'uruguaiano Udogie ha appoggiato per il facile inserimento di Makengo per l'1 a 0 dei friulani. I primi applausi per il Cagliari sono arrivati al ventitreesimo minuto per uno stop di Mazzarri a bordo campo: tanta la grinta del leone toscano, zero le occasioni create dai sardi che subito lo schiaffo non hanno reagito.

L'Udinese trascinata da Makengo e Walace, veri dominatori del centrocampo friulano, non ha mai sofferto e al quarantaquattresimo hanno trovato il raddoppio grazie a una punizione di Deulofeu e alla collaborazione di Cragno.

Tre cambi a inizio secondo tempo per Mazzarri che ha tentato di dare subito la scossa con l'ingresso di Caceres, Lykogiannis e Keita Baldè: attacco a tre con Joao Pedro e Pavoletti. Appena cinque minuti e il Cagliari ha scoperto che forse non era proprio la serata giusta per la riscossa: botta a fuori area di Molina con la palla che si è insaccata ancora in rete. Sardi completamente privi di idee, con i soli Grassi e Bellanova a strappare la sufficienza in una prestazione incolore da parte dei "veterani", Diego Godin in testa. Nel pallone generali i rossoblù hanno perso a metà del secondo tempo anche il rumeno Marin, prima di prendere la quarta rete, il tiro a giro di Gerard Deulofeu. Al fischio finale di Maresca un quattro zero netto che certifica il grande momento di difficoltà del Cagliari: giocatori in lacrime a centrocampo tra la contestazione del pubblico, con cori tutt'altro che distensivi. Per l'Udinese una vittoria che mette la squadra di Cioffi in una situazione tranquilla di classifica a un turno dal giro di boa.

