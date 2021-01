L'album Calciatori Panini compie 60 anni e se li porta alla grande. La nuova collezione (per la stagione 2020-21) è composta da 132 pagine con 748 figurine in cui sono tante le novità. «Questo è un album con due anime: attualità e storia», spiega Antonio Allegra, direttore mercato Italia figurine e card Panini. «Da Pagina 2 a pagina 5 ci sono le figurine raffiguranti le 60 copertine degli album. Mentre il vero elemento celebrativo è la Top team Panini 60, ovvero una rosa di 23 giocatori che saranno votati dai collezionisti online e decreteranno i migliori dei 60 anni di storia delle figurine dei calciatori. Al momento il più votato tra gli attaccanti è Ronaldo, ma Maradona insegue a pochissime lunghezze di distacco, ma siccome il voto è pubblico è possibile scoprire ogni giorno la classifica». Al voto popolare, poi si aggiungerà quello di giuria di esperti (composta da Marino Bartoletti, Alberto Brandi, Stefano Barigelli, Pierluigi Pardo, Burno Pizzul e Paolo Condò) che entro febbraio stilerà la rosa definitiva. «A marzo stamperemo le figurine che entreranno nell’album con il kit dei nuovi acquisti dopo il calciomercato invernale». per

Tra le novità, poi, anche il miglior giocatore di ogni singola squadra. «Abbiamo dedicato un riquadro in ogni pagina delle squadre di serie A e sui social di ogni club ci sarà la votazione. Nel caso del Napoli non ho particolari dubbi su chi sarà il vincitore».

La collazione Calciatori Panini 2020-21 sarà arricchita anche da una sezione assolutamente inedita. «Abbiamo inserito una doppia pagina dedicata alla Nazionale cantanti che celebra 40 anni di storia. Anche loro sono “Calciatori” in maniera trasversale».

