Il Milan non si allenerà fino lunedì prossimo dopo lo stop al campionato. «Le attività - informa il club - a Milanello sono sospese fino a domenica 15, salvo nuovi indicazioni». La squadra di Pioli, che non è impegnata nelle coppe europee, doveva riprendere oggi pomeriggio ma l'allenamento è saltato e i giocatori stanno tornando nelle loro abitazioni dopo aver lasciato il centro sportivo. Come i rossoneri, anche numerosi altri club di serie A hanno detto stop agli allenamenti, lasciando a casa i propri giocatori. Comunicazioni in tale senso sono arrivate da Napoli, Lazio, Fiorentina, Bologna e Cagliari, mentre l'Atalanta "costretta" ad allenarsi (come Roma e Inter) per gli impegni europei, ha chiuso, per ora, il proprio store ufficiale.



Fermate anche gli allenamenti, con lo stop del campionato: è questa la richiesta avanzata dai calciatori, tramite l'Aic, durante il consiglio della Figc che ha oggi ratificato lo stop a tutti i campionati sulla base del nuovo decreto del governo per l'emergenza coronavirus. Molti giocatori, in sostanza, chiedono di considerare questo stop come un periodo di ferie. Diversi club hanno già sospeso gli allenamenti per diversi giorni, ma della richiesta Aic si occuperà nelle sue prossime riunioni la Lega di serie A Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA