Ultimo aggiornamento: 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri è stata la giornata delle buone notizie per il pallone italiano che comunque, in questa doccia scozzese, rischia di sgonfiarsi. Buone nuove che sono arrivate dai campi di allenamento, dove l’Inter ha potuto riprendere il lavoro (individuale, in attesa di poterlo rifare di squadra dal 18 maggio in poi) senza contare positività al Covid-19. Anche i giocatori della Fiorentina, nonostante i sei nuovi casi di contagio (tre calciatori e altrettanti componenti dello staff tecnico-sanitario) hanno provato a rimettere piede in campo, così come quelli del Torino (Belotti in testa) che di positivo ne conta uno. Quindi l’ottimismo del presidente del Milan Scaroni: «Venti società su venti, per ben due volte, hanno votato a favore della ripartenza del campionato. Al di là di quello che si dice nei corridoi questo voto ufficiale certifica ufficialmente la volontà unanime dei club di ripartire». Con la Lega che ha convocato l’assemblea per mercoledì prossimo. Scaroni che poi si è lasciato sfuggire una battuta su «contagiati in via di guarigione», alimentando un giallo sulla situazione di salute dei rossoneri. In realtà, dopo le positività di Maldini e del figlio, non risultano altri contagiati.Ma, soprattutto, c’è il semaforo che tende alla luce verde mostrato dal sottosegretario alla Salute Sandra Zampa: «Se dopo il 18 maggio i dati epidemiologici saranno positivi e confermeranno il trend di decrescita, si potrà valutare una riapertura del campionato. Si va in questa direzione». Si riaccende, concreta, la speranza di poter concludere questo campionato e si avvicina la resa dei conti, che la Uefa ha fissato per il 25 maggio. Fra 16 giorni la federcalcio europea ha chiesto ai suoi affiliati di conoscere il destino dei rispettivi tornei. Prima di quel giorno, ovviamente, la Figc avrà tenuto il suo Consiglio, che si sarebbe dovuto tenere ieri. Il presidente Gravina ha incassato con soddisfazione il sì dell’Ifab alle 5 sostituzioni (proposte dalla Figc), vuole aspettare che il ministro della Salite Speranza e il Comitato tecnico scientifico si pronuncino sul protocollo, che venga rilasciato il Decreto Rilancio e, soprattutto, che si sia incontrato con il premier Conte. Cosa che dovrebbe avvenire la prossima settimana. Consiglio federale che dovrà decidere sulla sospensione definitiva del torneo di serie C proposto dalla Lega Pro, ma che non avallerà comunque nessun blocco delle retrocessioni. Difficile, invece, che possano essere “tenuti in vista” i campionati dilettantistici.Nel frattempo, però, le previsioni economiche per il calcio restano preoccupanti. Uno studio di Kpmg, gruppo specializzato in organizzazione e revisione contabile che ha presentato una ricerca dal titolo “Player value not immune to pandemic”, sui 10 maggiori tornei europei, stima una perdita di valore di 10 miliardi di euro sui cartellini dei giocatori in caso di sospensione dell’attività (8,5 dei quali riguardano Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Premier e Liga). Crollo che “scende” a 6,6 miliardi nel caso si riuscisse a ultimare le manifestazioni. Se la Serie A si fermasse, il valore totale del campionato passerebbe dai 5,720 miliardi di febbraio a 4,229 miliardi con una perdita del 26,1%. In caso invece di ripresa le perdite sarebbero ridotte al 17,2%. In assoluto, tra i club il più colpito dal calo del valore dei suoi giocatori è il Psg (Mbappé da 225 milioni a 177 milioni). Forti svalutazioni per l’interista Lukaku e per lo juventino de Ligt: l’attaccante passerebbe da 88 milioni a 75 milioni in caso di stop (80 se la Serie A arriverà a conclusione); il difensore invece da 86 a 72 milioni (80 se si riprende). invece ridotto del 16,4%, 378 milioni, se si ripartirà.