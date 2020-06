Ultimo aggiornamento: 23:53

La Lazio soffre, ma riesce nella ripresa a prendere 3 punti d'oro per restare a -4 dalla Juve capolista: battuta 2-1 in rimonta la Fiorentina, passata in vantaggio nel primo tempo con Ribery. Nella ripresa, dopo la traversa colpita da Ghezzal, Immobile pareggia su rigore, concesso per fallo di Dragowski su Caicedo, e Luis Alberto firma il sorpasso nel finale. Espulso Inzaghi per proteste,(a breve il servizio completo)Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. InzaghiDragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Cutrone. All. Iachini (squalificato, in panchina Carillo)