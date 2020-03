Più che un'assemblea, una riunione. L'ennesima in Lega Calcio, in cui i vertici dei club si sono riuniti "a distanza" per discutere soprattutto degli effetti del Covid-19 sul nostro campionato. Nel corso della conference call è emersa una totale unità di intenti tra le società ed è stato deciso di attenersi ai provvedimenti assunti dalle autorità. I presidenti hanno trattato il tema degli allenamenti e ripresa dell'attività, ma tra le tante idee legate alle difficoltà economiche anche la sospensione degli stipendi dei giocatori per il mese di marzo. Ipotesi che va discussa con l'Aic. Le società hanno dato mandato al presidente Dal Pino di parlarne con il numero uno della Figc Gravina e con il presidente dell'Assocalciatori Tommasi.



