«Sono contento di essere tornato, non vedo l'ora di indossare ancora la maglia della Juventus». It's time. Paul Pogba dopo sei anni torna alla Juventus. Il secondo arrivo in poche ore dopo Di Maria, sbarcato a Torino ieri sera. Il francese parla ai vecchi/nuovi tifosi via social. «Che bello rivedervi», ha scritto sul proprio profilo Instagram dopo il previsto e preventivato bagno di folla. L'argentino ex Psg invece ha già sostenuto le visite mediche in mattinata, per poi allenarsi facendo la conoscenza di Massimiliano Allegri. Visite mediche che invece l'ex United farà domani. In attacco quindi alla Juve manca solo un colpo, anche se il nuovo tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria fa sognare i tifosi bianconeri. Il ds Cherubini tenterà un altro assalto a Zaniolo. Mentre rimane valida l'ipotesi Morata, ora all'Atletico Madrid, dove non sembra destinato a durare tanto. Ma è in difesa che la Vecchia Signora si vuole rinforzare. In pole c'è sempre Koulibaly. Perché a Torino danno certa la partenza di De Ligt. Resta da vedere quanto il Bayern Monaco metterà sul piatto per l'olandese. Alternative sono Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina, senza dimenticare Kimpembe del Psg e Gabriel Paulista dell'Arsenal.

In casa Fiorentina, una delle più attive sul mercato, l'ultimo colpo è Pierluigi Gollini, in città per visite e firme. Il portiere classe '95 approda dall'Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto: per lui, reduce da un anno in Premier al Tottenham, si tratta di un ritorno alla Fiorentina a 10 anni dalla sua esperienza nelle giovanili del club, prima di tentare l'avventura al Manchester United. «Sono contentissimo di questo ritorno a Firenze» le prime parole di Gollini da neo viola, salutato da decine di tifosi. Il prossimo ad aggregarsi sarà il brasiliano Dodò atteso per la prossima settimana anche se Fiorentina e Shakhtar hanno già trovato l'intesa economica sulla base di 14,5 milioni più 3 di bonus.

La Lazio ha finalmente risolto il rebus Romagnoli. L'ex capitano del Milan, tifoso biancoceleste fin da bambino, ha accettato l'offerta della Lazio, di 2,8 milioni di euro più bonus fino al 2027, e i problemi sulle commissioni sono stati risolti: firma e visite mediche arriveranno nelle prossime ore, e al giocatore verrà data la maglia n.13, quella del suo idolo Alessandro Nesta. La questione portieri è ancora in stand by, sia per Luis Maximiano del Granada che per Provedel dello Spezia. Intanto Sarri lavora nel ritiro precampionato con gli estremi difensori della Primavera, situazione paradossale per la squadra che nell'ultimo campionato di Serie A è arrivata quinta.

Su sponda giallorossa, piace alla Roma Zaha, attaccante del Crystal Palace: la società londinese chiede 15 milioni, troppi per i capitolini. È sfumato il ritorno di Sergio Oliveira, che andrà al Galatasaray, mentre sotto traccia si lavora ancora per il ritorno a Trigoria di Frattesi. Volpato dovrebbe quindi trasferirsi al Sassuolo, anche se piace ancora tanto alla Salernitana. Per il centrocampo il nome monitorato in questo ore è quella di Saul, tornato all'Atletico Madrid dopo il prestito al Chelsea.

La Sampdoria sta vivendo un momento di transizione in attesa della cessione del club. Una sessione di mercato difficile quindi per il club blucerchiato. Si cerca un centrale in difesa, così come un centrocampista da affiancare a Vieira. Il problema è legato alla liquidità, in attesa dei nuovi proprietari.

Chi invece si sta muovendo alla grande è il Monza di Berlusconi e Galliani. Dopo aver affidato la fascia di capitano a Pessina, l'ultimo sogno si chiama Cavani, affiancato da inizio mercato a Inter, Milan, Juve e anche Salernitana. Trattativa non facile ma il Monza sta conquistando appeal. Per cui un altro obiettivo proibito è Luis Suarez. In alternativa piace sempre Pinamonti.

Per il Milan i fronti sono sempre gli stessi: Renato Sanches, Ziyech e De Ketelaere. Maldini, dopo il rinnovo last minute, è al lavoro per un altro colpo. Intanto nei giorni scorsi ha rinnovato il contratto a Messias. Così come il figlio Daniel è molto vicino ad andare al Verona.

Marotta aveva promesso di dare un'Inter completa a Simone Inzaghi per il ritiro. In pratica manca un difensore centrale che numericamente prenda il posto di Ranocchia. Si pensa sempre al torinista Bremer come prima ipotesi. Nelle ultime ore, però, è salito a sorpresa la quotazione di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale in uscita a parametro zero dal Borussia Dortmund. Il francese potrebbe essere un bel colpo per i nerazzurri. Oggi il suo agente era a Milano per proporlo.