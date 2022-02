Un derby senza Ibrahimovic. Lo svedese sarà il grande assente in questo derby contro l’Inter. Con lui non ci sarà nemmeno Rebic, mentre Tomori sarà a mezzo servizio. Così come ha confermato Stefano Pioli nella conferenza della vigilia: «Non esistono pre partita belli o brutti, esistono settimane di lavoro. Abbiamo avuto il tempo necessario per prepararci. Né Zlatan né Ante saranno disponibili. Tomori ha fatto un grande lavoro, sarà disponibile, ma non credo dall’inizio». In attacco ci sarà Giroud, mentre Kessie potrebbe giocare trequartista, come aveva fatto in casa dell’Empoli (22 dicembre 2021), quando firmò una doppietta. «Dobbiamo tenere in considerazione anche le caratteristiche degli avversari, è importante. Non snatureremo mai il nostro modo di giocare, sarà così anche domani», ha detto Pioli. E sul momento del Milan, il tecnico rossonero ha aggiunto: «Stiamo lottando per l’altissima classifica, poi che sia Champions o altro vuol dire che siamo tornati comunque competitivi. Contro la Juventus abbiamo fatto un’ottima partita: mancata un po’ di qualità negli ultimi metri che è quella che dobbiamo trovare domani. Un match che pensa tanto, ma che proveremo a vincere». E ancora: «L’Inter sta facendo un percorso importantissimo, noi abbiamo avuto un calo. È altrettanto vero, ma so che ho a disposizione una squadra forte, dei ragazzi uniti e compatti e so che possiamo fare ancora molto bene. Se il derby è come una finale? Pesa tanto, vale tanto per tantissimo motivi. Nerazzurri favoriti? Sono molto forti, hanno vinto il campionato l’anno scorso. Per come giocano le due squadre si creeranno tanti duelli, chi ne vincerà di più avrà più occasione per vincere. Dovremo avere più fame di loro nelle palle sporche».