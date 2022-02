Christian Eriksen potrà partecipare ai Mondiali di Qatar a novembre. L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra, dove il The Times riporta come la FIFA non sembri voler imporre alcuno veto sulla presenza del giocatore danese, che dallo scorso luglio è dotato di peacemaker in seguito al malore che lo ha colpito durante un match degli Europei. Secondo il quotidiano britannico, la massima federazione internazionale di calcio delegherebbe ad ogni singola federazione le valutazione in merito a questioni mediche: "la scelta definitiva se un calciatore può giocare o meno è presa dal giocatore e dalla relativa associazione membro". Se la Danimarca darà dunque il via libera, l'ex Inter e Tottenham - ora al Brentford, sarà uno dei protagonisti di Qatar 2022.