Calcio & Welfare: convegno a Napoli con il presidente Figc Gabriele Gravina

Il calcio italiano convoca i suoi stati generali a Napoli. Appuntamento mercoledì 30 novembre al Grand Hotel Vesuvio con il forum “Calcio & Welfare”, organizzato dal Comitato regionale della Figc presieduto da Carmine Zigarelli con Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) Campania, e il patrocinio di Figc, Lnd, Ussi, Regione Campania e Coni Campania.

Il presidente Lnd, Giancarlo Abete, il presidente Figc, Gabriele Gravina, con i rappresentanti delle leghe, esponenti delle istituzioni, dello sport e professionisti, discuteranno dei temi più attuali e delle nuove rotte che riguardano il pianeta calcio, dal settore femminile al beach soccer. Temi cari alministro dello Sport, Andrea Abodi e che portano la Campania al centro della discussione sul futuro del più grande movimento sportivo italiano.

Previsti sei panel di lavoro per un’intera giornata: si parlerà dei valori del calcio, di sicurezza e territorio, impiantistica e tecnologia, comunicazione e trasporti.

Il presidente Gravina ha avviato un dialogo con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per interventi della Figc sul territorio metropolitano. E la Figc sta per ufficializzare la scelta dello Stadio Maradona per ospitare il 23 marzo 2023 la partita Italia-Inghilterra valida per le qualificiazioni agli Europei 2023.