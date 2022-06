La foto sta facendo il giro del web, Allegri e Campos, il nuovo responsabile dell’area tecnica del Psg, insieme davanti all’Hotel de Paris a Montecarlo. Una suggestione potente di mercato, alimentata dall’addio imminente di Pochettino e da Zidane (prima scelta per la panchina dei francesi) non ancora convinto del progetto. Il Psg sta cercando un nuovo allenatore, e Allegri sarebbe uno dei profili sondati dalla dirigenza, nonostante un contratto di 3 anni con la Juventus. Il contatto c’è stato, ora si vedrà se porterà a qualcosa di più. L’Inter intanto scatta per Udogie, la concorrenza è serrata ma oggi pomeriggio gli agenti del 19 enne si sono presentati in Viale della Liberazione, per un colloquio con la dirigenza nerazzurra. «È stato un primo incontro piacevole, ci riaggiorniamo in futuro». L’Inter ha preso informazioni e valuterà se affondare il colpo, ma per l’Udinese servono almeno 20 milioni. Il Napoli ha trovato l’accordo a 15 milioni + bonus con l’Udinese per Deulofeu. Sartori, nuovo direttore tecnico del Bologna, chiude a una possibile cessione di Arnautovic, nel mirino della Juventus. «Marko è intoccabile per me così come per Mihajlovic. Non è sul mercato ma non si può mai sapere». L’Hellas Verona ha ufficializzato Cioffi, fino al 30 giugno 2024. Pierpaolo Marino rinnova a capo dell'area tecnica dell'Udinese. Oggi l’annuncio con prolungamento fino al 30 giugno 2023. Intanto Marco Di Vaio è il nuovo ds del Bologna.