Siamo al countdown, il traguardo è ad un passo anche se serve un ultimo sforzo prime delle firme: Timo Werner, attaccante del Lipsia, è sempre più vicino al Chelsea. Nelle scorse ore, i Blues hanno comunicato all'entourage del giocatore la volontà di pagare la clausola da circa 60 milioni di euro e di sottoscrivere un contratto di cinque anni. La punta classe '96 in Inghilterra percepirebbe 10 milioni di euro a stagione: una cifra monstre ma non per un Chelsea a caccia del super colpo in attacco.



Come è noto, Werner era un obiettivo dell'Inter ma la volontà del giocatore di vestire la maglia di una squadra inglese ha di fatto escluso la società interista dall'asta internazionale.



Nel frattempo, il club di Suning continua a discutere con il Barcellona dell'affare Lautaro Martinez. I blaugrana sono in difficoltà, hanno la necessità di vendere gli esuberi della rosa e senza incassi non possono permettersi di accontentare l'Inter. L'ad Marotta del resto non fa sconti: servono almeno 80-90 milioni di euro come cash di partenza per trattare la cessione dell'argentino, intenzionato a trasferirsi in Spagna per realizzare il suo sogno di giocare con Messi. Ultimo aggiornamento: 5 Giugno, 06:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA