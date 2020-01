Ultimo aggiornamento: 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall'Hotel Sheraton di Milano San Siro, sede di questa sessione invernale, fino alle telefonate last-minute per l'ultimo giorno del calciomercato . Le trattative, gli annunci e i rumors su quella che è la giornata più importante per le squadre. Oggi infatti si decide l'ultima fase della stagione, per chi vuole migliorare la rosa e per chi, invece, vuole sfoltirla.Due nuovi acquisti per il Livorno calcio: la società ha annunciato di aver ingaggiato a titolo temporaneo Franco Ferrari, attaccante 25enne proveniente dal Bari, ma di proprietà del Napoli, e il centrocampista di 23 anni Tehophilus Awua, anch'egli proveniente dal Bari ma di proprietà dello Spezia. In uscita l'attaccante Filip Raicevic, 27 anni, che è stato ceduto in prestito al club polacco dello Slask Worlaw e il centrocampista 21enne Agostino Rizzo che con la stessa formula è passato all'Avellino.Nessuna presa in Giroud, è tutto vero. Lotito, come anticipato da Il Messaggero, ci prova a oltranza, non molla. Poco importa ci sia ancora il Tottenham, vice-campione d’Europa, ma sopratutto l’Inter tornata alla riscossa. Leggi tutti i dettagli sull'operazione Visite mediche per Juan Manuel Iturbe , arrivato ieri sera in Italia direttamente dal Messico dove giocava nella squadra dei Pumas. L'ex Roma arriva in prestito.