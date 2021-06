È tutto pronto per la firma di Donnarumma col Psg. Nei prossimi giorni, infatti, un medico del club francese raggiungerà Gigio nel ritiro di Coverciano per i test di rito. Come avvenuto con Wijnaldum, che ha sostenuto le visite durante il raduno dell'Olanda, il ds Leonardo si confronterà con lo staff di Mancini per scegliere una data idonea.

Gigio non vede l'ora di iniziare ufficialmente questa nuova avventura. Anche se, almeno in una fase iniziale, dovrà giocarsi il posto da titolare con Navas. Confermate pure le cifre del contratto quinquennale: lo stipendio del portiere della Nazionale arriverà a 10 milioni di euro a stagione, con tutti i bonus. Grazie, poi, al regime degli impatriati il suo ingaggio al lordo sarà molto più basso.