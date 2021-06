Donnarumma, visite e firma col Psg. Poi l'annuncio

Programma rispettato. Stamane, Gigio Donnarumma ha sostenuto le visite mediche per il Psg presso l'ospedale romano Sant’Andrea. Accompagnato da Gianluca Vialli e dal professor Ferretti, l’estremo difensore ex Milan ha quindi approfittato della mattinata libera concessa da Mancini, dopo la vittoria contro il Galles. Una partita, quella di ieri sera, che verrà ricordata anche per alcuni fischi rivolti al classe ’99 al momento del cambio con Sirigu. Forse una nota inaspettata per Gigio, proprio a poche ore dalla firma con del contratto con i francesi: 10 milioni di euro a stagione fino al 2026.

Donnarumma al Psg: lunedì visite e firme