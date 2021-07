Non solo Icardi: ecco i giocatori che potrebbero tornare in Serie A

Calciomercato nostalgia. Anche in questa sessione, c'è un gruppo di giocatori che punta al ritorno in Serie A. Emerson Palmieri, Keita, Pjanic, Icardi, ma anche Alex Telles e Marcos Alonso: sono tutti ai margini dei rispettivi club e al centro di trattative con alcune società italiane. Partiamo dal primo. Il terzino di proprietà del Chelsea ha avuto diversi contatti con Spalletti. I due hanno lavorato insieme a Roma e ora sperano di potersi ritrovare a Napoli.

L'ostacolo, però, non cambia ed è rappresentato dalla richiesta dei Blues, che è sui 20 milioni di euro. Keita invece si è offerto all'Inter dove ritroverebbe Inzaghi, con cui ha mantenuto un ottimo rapporto dai tempi della Lazio. Su di lui però non c'è solo l'Inter. Anche due società turche, come Galatasaray e Fenerbahce, hanno preso informazioni tramite il suo agente.

CR7 decide il futuro

Passiamo a Pjanic. Il centrocampista bosniaco è ormai un ex del Barcellona, tanto che da mesi ha un filo diretto con Allegri. Ma i bianconeri ora hanno concentrato tutti gli sforzi su Locatelli, e sono pronti a valutare il file Pjanic (offerto anche a Inter, Psg e Chelsea) solo in un secondo momento. Quanto agli attaccanti, spiccano i casi di Icardi e Arnautovic. Il primo, accostato anche alla Roma, è in attesa di conoscere il futuro di CR7. Il secondo, infine, è sempre in parola con il Bologna. Ma Sabatini è disposto ad ingaggiarlo solo a parametro zero.