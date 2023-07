Calciomercato Inter, visite mediche per Cuadrado ma i tifosi non sono contenti: «Hai fatto tutto per farti odiare»

Giornata di viste mediche per Juan Cuadrado. Il colombiano è atterato ieri sera a Milano, oggi si è recato alla sede milanese del Coni dove si è appunto sottoposto alle visite; ma ad accoglierlo non c'erano tifosi ma uno polemico striscione della Curva Sud: «Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare. Se è altro che vuoi sta a te dimostrare»

«El Panita» ha già convinto la dirigenza, che gli ha offerto un contratto di un anno a 2.5 milioni di euro, ma non la tifoseria che non vede di buon occhio il suo passato bianconero e sopratutto gli episodi di antisportività di cui si è reso protagonista nelle sfida con l'Inter.