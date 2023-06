Calciomercato Inter, Marcus Thuram è a Milano: firma e visite mediche

Marcus Thuram, figlio dell'ex Parma e Juve Lilian, questa mattina è atterato a Milano pronto per sostenere le visite mediche, poi si dirigerà verso Viale della Liberazione alla sede dell'Inter per legarsi al clun nerazzuro.

L'ennesimo parametro zero di lusso nella gestione Marotta, firmerà un contratto quinquennale a circa 6,5 milioni di euro a stagione. L'ex Borussia Mönchengladbach arriva per rafforzare il reparto avanzato dell'Inter, sicuramente incoraggianti i numeri collezionati in Germania che lo hanno visto realizzare 44 gol e 29 assist in 134 partite.